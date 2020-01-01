SpRecord GSM-шлюз SpGate GI1

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26160-
Grandstream UCM6204 Grandstream UCM6204

IP АТС с графическим дисплеем Поддержка 75 SIP аккаунтов Одновременные WebRTC вызовы: до 35 Конференцсвязь: 3 соединения, 25 одновременных PSTN или IP участников Настраиваемый автосекретарь Аппаратное подавление эха Два гигабитных порта (IEEE 802.3at-2009) с поддержкой PoE Plus 4 порта FXO, 2 порта FXS USB порт, SD порт Поддержка SIP

7170-
Plantronics Calisto PL-P610M USB-A Plantronics Calisto PL-P610M USB-A

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7660-
Gigaset SL450A GO Gigaset SL450A GO

Телефон с поддержкой VoIP и обычных линий связи Цветной дисплей с подсветкой Телефонная книжка на 500 номеров Громкая связь, Bluetooth®, Micro-USB, подключение гарнитуры 2,5 мм Возможность 3 параллельных звонков(1 аналог, 2- IP) Одновременная поддержка нескольких провайдеров Автоответчик со временем записи до 55 мин. 22 мелодии звонка, виброзвонок, радионяня Отображение времени звонка, даты и времени Отображение номера вызывающего абонента (CLIP) с изображением (CLIP фото)

4550-
Палиха Регистратор связи Телепорт 2.0 Палиха Регистратор связи Телепорт 2.0

Система записи телефонных разговоров на 1 каналЗапись телефонных разговоров на жесткий диск ПКРегистрация номера входящего или исходящего вызоваОпределение номера в стандартах Caller ID и АОНПоказ на мониторе компьютера фото звонящегоРасширенная книжка телефонных контактовНабор номера с автодозвономОбмен телефонных контактов с офисным приложениемРезервное сохранение информации

7620-
Mercury D-20A PROMATIC LED с АКБ new (Mertech) Mercury D-20A PROMATIC LED с АКБ new (Mertech)

Детектор банкнот с АКБ Проверка валют: рубли, доллары, евро Инфракрасная и магнитная детекции Детекция оптической плотности и геометрических размеров Скорость детекции - до 100 банкнот/мин. Возможность автономной работы до 8 часов Подача банкноты любой стороной и ориентацией

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Zebra GK420d 203 dpi, USB (GK42-202520-000) Zebra GK420d 203 dpi, USB (GK42-202520-000)

Настольный термопринтер Поддержка EPL2, ZPL, ZPL II Разрешение при печати - 203 dpi Ширина области печати – 104 мм Поддерживаемая плотность бумаги, г/м2: 0,076 - 0,19 мм Скорость прямой термальной печати – до 127 мм/сек Объем встроенной памяти – 8 Мб, Flash памяти – 4 Мб Интерфейсы USB, LPT, RS232, параллельный IEEE 1284 Возможность подключения клавиатуры* Код изготовителя - GK42-202520-000

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SpRecord GSM-шлюз SpGate GI1

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+7(915) 328-51-39

705618576

telefon@atelio.ru
SpRecord GSM-шлюз SpGate GI1
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Основные функции
GSM-VoIP шлюз с функцией записи разговоров
1 GSM-канал и 1 SIP-линия
Запись разговоров (опционально)
Поддержка сетей 2G и 3G-диапазона
Цифровая передача звука

Описание
GSM-VoIP шлюз предназначен для подключения IP-телефонов или IP-АТС к сотовой сети. Данный способ организации связи позволяет осуществлять звонки по тарифам сотовых операторов, снижая таким образом затраты на связь. подключение к сотовой сети реализовано с помощью голосового GSM-модема Huawei E1550 (входит в комплект поставки - 1шт). Передача звука между GSM модемом и шлюзом осуществляется в цифровом формате, что значительно улучшает качество связи и уменьшает наводки на линии, не требует подключения внешних антенн.

Особенности:
-1 GSM-канал;
-1 SIP-линия;
-подключение мобильного телефона к шлюзу для обработки вызовов через приложение SpRecord Phone для Android;
-подключение ПК к шлюзу для обработки входящих и исходящих вызовов через программу MicroSIP для Windows;
-цифровая передача звука, не требует подключения внешних антенн.

Основные возможности:
-web-интерфейс управления с подключением по IP адресу;
-выбор подключения к сети: Статический IP и Динамический IP;
-защита доступа к устройству паролем;
-быстрое восстановление системы - сохранение конфигурации настроек шлюза на Вашем
ПК.

Управление исходящими вызовами и внутренними линиями
-маршрутизация с возможностью ограничения международной, междугородней, городской связи для выбранных абонентов;
-автоматический выбор внешней линии по заданному правилу: код города, список номеров телефонов и т.д.;
-короткий номер - подстановка заданного номера под указанную цифру 1,2,3,4,5 и т.д.

Запись разговоров
-внутренняя память 16 Гб на 1500 часов записи;
-ограничение физического доступа - невозможно извлечь внутреннюю память без вскрытия корпуса;
-ограничение записи разговоров при осуществлении звонков - входящие, исходящие, внутренние вызовы;
-ограничение записи разговоров с указанных номеров - внешние или внутренние линии;
-определитель номера входящего, исходящего, внутреннего номера с фиксацией в базе данных;
-гибкая система поиска записей в базе - дата, время, номер телефона, номер линии, тип вызова, результат вызова.

VoIP:
-протокол: SIP 2.0;
-транспорт: UDP, TCP, TLS;
-кодеки: G.711, G.722, G.729, GSM;
-передача DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band.
22151117

SpRecord GSM-шлюз SpGate GI1 - GSM-VoIP шлюз с функцией записи разговоров; 1 GSM-канал и 1 SIP-линия; Запись разговоров (опционально); Поддержка сетей 2G и 3G-диапазона; Цифровая передача звука

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