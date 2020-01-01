SpRecord GSM-шлюз SpGate GI1

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GSM-VoIP шлюз с функцией записи разговоров1 GSM-канал и 1 SIP-линияЗапись разговоров (опционально)Поддержка сетей 2G и 3G-диапазонаЦифровая передача звукаGSM-VoIP шлюз предназначен для подключения IP-телефонов или IP-АТС к сотовой сети. Данный способ организации связи позволяет осуществлять звонки по тарифам сотовых операторов, снижая таким образом затраты на связь. подключение к сотовой сети реализовано с помощью голосового GSM-модема Huawei E1550 (входит в комплект поставки - 1шт). Передача звука между GSM модемом и шлюзом осуществляется в цифровом формате, что значительно улучшает качество связи и уменьшает наводки на линии, не требует подключения внешних антенн.-1 GSM-канал;-1 SIP-линия;-подключение мобильного телефона к шлюзу для обработки вызовов через приложение SpRecord Phone для Android;-подключение ПК к шлюзу для обработки входящих и исходящих вызовов через программу MicroSIP для Windows;-цифровая передача звука, не требует подключения внешних антенн.-web-интерфейс управления с подключением по IP адресу;-выбор подключения к сети: Статический IP и Динамический IP;-защита доступа к устройству паролем;-быстрое восстановление системы - сохранение конфигурации настроек шлюза на ВашемПК.-маршрутизация с возможностью ограничения международной, междугородней, городской связи для выбранных абонентов;-автоматический выбор внешней линии по заданному правилу: код города, список номеров телефонов и т.д.;-короткий номер - подстановка заданного номера под указанную цифру 1,2,3,4,5 и т.д.-внутренняя память 16 Гб на 1500 часов записи;-ограничение физического доступа - невозможно извлечь внутреннюю память без вскрытия корпуса;-ограничение записи разговоров при осуществлении звонков - входящие, исходящие, внутренние вызовы;-ограничение записи разговоров с указанных номеров - внешние или внутренние линии;-определитель номера входящего, исходящего, внутреннего номера с фиксацией в базе данных;-гибкая система поиска записей в базе - дата, время, номер телефона, номер линии, тип вызова, результат вызова.-протокол: SIP 2.0;-транспорт: UDP, TCP, TLS;-кодеки: G.711, G.722, G.729, GSM;-передача DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band.