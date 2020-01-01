SpRecord GSM-шлюз SpGate GI1

Основные функции
GSM-VoIP шлюз с функцией записи разговоров
1 GSM-канал и 1 SIP-линия
Запись разговоров (опционально)
Поддержка сетей 2G и 3G-диапазона
Цифровая передача звука
Описание
GSM-VoIP шлюз предназначен для подключения IP-телефонов или IP-АТС к сотовой сети. Данный способ организации связи позволяет осуществлять звонки по тарифам сотовых операторов, снижая таким образом затраты на связь. подключение к сотовой сети реализовано с помощью голосового GSM-модема Huawei E1550 (входит в комплект поставки - 1шт). Передача звука между GSM модемом и шлюзом осуществляется в цифровом формате, что значительно улучшает качество связи и уменьшает наводки на линии, не требует подключения внешних антенн.
Особенности:
-1 GSM-канал;
-1 SIP-линия;
-подключение мобильного телефона к шлюзу для обработки вызовов через приложение SpRecord Phone для Android;
-подключение ПК к шлюзу для обработки входящих и исходящих вызовов через программу MicroSIP для Windows;
-цифровая передача звука, не требует подключения внешних антенн.
Основные возможности:
-web-интерфейс управления с подключением по IP адресу;
-выбор подключения к сети: Статический IP и Динамический IP;
-защита доступа к устройству паролем;
-быстрое восстановление системы - сохранение конфигурации настроек шлюза на Вашем
ПК.
Управление исходящими вызовами и внутренними линиями
-маршрутизация с возможностью ограничения международной, междугородней, городской связи для выбранных абонентов;
-автоматический выбор внешней линии по заданному правилу: код города, список номеров телефонов и т.д.;
-короткий номер - подстановка заданного номера под указанную цифру 1,2,3,4,5 и т.д.
Запись разговоров
-внутренняя память 16 Гб на 1500 часов записи;
-ограничение физического доступа - невозможно извлечь внутреннюю память без вскрытия корпуса;
-ограничение записи разговоров при осуществлении звонков - входящие, исходящие, внутренние вызовы;
-ограничение записи разговоров с указанных номеров - внешние или внутренние линии;
-определитель номера входящего, исходящего, внутреннего номера с фиксацией в базе данных;
-гибкая система поиска записей в базе - дата, время, номер телефона, номер линии, тип вызова, результат вызова.
VoIP:
-протокол: SIP 2.0;
-транспорт: UDP, TCP, TLS;
-кодеки: G.711, G.722, G.729, GSM;
-передача DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band.